Дощ у Києві посилюється до вечора очікується жовтий рівень небезпеки

Погода у Києві 30 травня різко погіршилася, дощ продовжує посилюватися і до вечора очікується жовтий рівень небезпеки. При такому рівні можливий збиток від негоди.

Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС Києва у Facebook.

Повідомляється, що даними Укргідрометцентру, до 21:00 30 травня в Києві дощ досягне критерію значного I рівень небезпеки, жовтий.

Жовтий рівень означає потенційно небезпечні погодні умови. Його оголошують у разі сильних опадів, грози та пориви вітру. Ці погодні явища звичайні для певної території, однак можуть нести небезпеку для окремих видів діяльності.

Відзначимо, згідно з прогнозом погоди, Україну протягом двох днів будуть накривати сильні дощі. Зокрема, 30 травня у східних, північних, Волинській, Рівненській областях очікуються зливи. Завтра, 31 травня, дощі продовжаться в західних областях. Особливо сильні опади не прогнозуються лише в південних регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ накрила негода, і комунальники в посиленому режимі намагаються ліквідувати підтоплення на вулицях.

На цьому тижні сильні зливи обрушилися на Одесу, в результаті затопило Приморську і Балківську вулиці, а також була порушена робота трамваїв та іншого громадського транспорту.

