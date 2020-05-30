Дождь в Киеве усиливается, к вечеру ожидается желтый уровень опасности

Фото: Киев затопило дождями (facebook.com/kievavtodor)

Улицы Киева заливает дождем, ситуация может ухудшиться

Погода в Киеве 30 мая резко ухудшилась, дождь продолжает усиливаться и к вечеру ожидается желтый уровень опасности. При таком уровне возможен ущерб от непогоды.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС Киева в Facebook.

Сообщается, что данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного - I уровень опасности, желтый.

Річка Либідь після інтенсивного дощу. Саме вона приймає дощову воду зі значної території Солом’янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці збільшується більш як на 300%. Якщо ж гирло річки переповнюється - вода втікає в зливостоки в зворотньому напрямку. Нагадуємо, в усіх районах столиці гідрослужба корпорації працює у посиленому режимі. У разі виявлення місць підтоплень звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19. Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Субота, 30 травня 2020 р.

Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Его объявляют в случае сильных осадков, грозы и порывов ветра. Эти погодные явления обычны для определенной территории, однако могут нести опасность для отдельных видов деятельности.

Перші жертви негоди - водій #BMW невідомо навіщо поліз у дуже глибоку калюжу і, схоже, що отримав гідроудар‍ Київ, Стеценко Опубліковано Киев Оперативный Субота, 30 травня 2020 р.

Отметим, согласно прогнозу погоды, Украину в течение двух дней будут накрывать сильные дожди. В частности, 30 мая в восточных, северных, Волынской, Ровенской областях ожидаются ливни. Завтра, 31 мая, дожди продолжатся в западных областях. Особо сильные осадки не прогнозируются только в южных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев накрыла непогода, и коммунальщики в усиленном режиме пытаются ликвидировать подтопления на улицах.

На этой неделе сильные ливни обрушились на Одессу, в результате затопило Приморскую и Балковскую улицы, а также была нарушена работа трамваев и другого общественного транспорта.

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Автор: РБК-Украина