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Дощ у Києві посилюється до вечора очікується жовтий рівень небезпеки

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 15:09
Дощ у Києві посилюється до вечора очікується жовтий рівень небезпеки
Фото: Київ затопило дощами (facebook.com/kievavtodor)

Вулиці Києва заливає дощем, ситуація може погіршитися

Погода у Києві 30 травня різко погіршилася, дощ продовжує посилюватися і до вечора очікується жовтий рівень небезпеки. При такому рівні можливий збиток від негоди.

Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС Києва у Facebook.

Повідомляється, що даними Укргідрометцентру, до 21:00 30 травня в Києві дощ досягне критерію значного I рівень небезпеки, жовтий.

Річка Либідь після інтенсивного дощу. Саме вона приймає дощову воду зі значної території Солом’янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці збільшується більш як на 300%. Якщо ж гирло річки переповнюється - вода втікає в зливостоки в зворотньому напрямку. Нагадуємо, в усіх районах столиці гідрослужба корпорації працює у посиленому режимі. У разі виявлення місць підтоплень звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Субота, 30 травня 2020 р.

Жовтий рівень означає потенційно небезпечні погодні умови. Його оголошують у разі сильних опадів, грози та пориви вітру. Ці погодні явища звичайні для певної території, однак можуть нести небезпеку для окремих видів діяльності.

Перші жертви негоди - водій #BMW невідомо навіщо поліз у дуже глибоку калюжу і, схоже, що отримав гідроудар‍ Київ, Стеценко

Опубліковано Киев Оперативный Субота, 30 травня 2020 р.

Відзначимо, згідно з прогнозом погоди, Україну протягом двох днів будуть накривати сильні дощі. Зокрема, 30 травня у східних, північних, Волинській, Рівненській областях очікуються зливи. Завтра, 31 травня, дощі продовжаться в західних областях. Особливо сильні опади не прогнозуються лише в південних регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ накрила негода, і комунальники в посиленому режимі намагаються ліквідувати підтоплення на вулицях.

На цьому тижні сильні зливи обрушилися на Одесу, в результаті затопило Приморську і Балківську вулиці, а також була порушена робота трамваїв та іншого громадського транспорту.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївдождиПогода
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