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Дождь, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Инна Собора

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 29 мая. Ожидаются грозы, местами град и шквалы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, днем следует ожидать в большинстве южных и центральных обастях, а также в Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (объявлен I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.

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