Дощ, град і сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про погіршення погоди 29 травня. Очікуються грози, місцями град та шквали.
Так, вдень слід очікувати у більшості південних та центральних обастях, а також у Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 29 травня грози (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 29 травня, без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
РБК-Україна писало, що погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі і грози, також очікується похолодання.