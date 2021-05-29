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Дощ, град і сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Автор: Инна Собора

Синоптики попереджають про погіршення погоди 29 травня. Очікуються грози, місцями град та шквали.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, вдень слід очікувати у більшості південних та центральних обастях, а також у Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 29 травня грози (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 29 травня, без електропостачання залишилися 108 населених пунктів. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі і грози, також очікується похолодання.

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