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Дождь и до +14 градусов днем: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Автор: Наталья Юрченко

Во вторник, 21 февраля, в Украине прогнозируется мокрая, но теплая погода. Днем температура воздуха максимально поднимется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра утром дождь с мокрым снегом накроет запад, север и некоторые центральные области. К вечеру осадки доберутся к южной и восточной части страны.

Столбики термометров днем покажут от +5 до +11 градусов, а на юге прогнозируется до +14 градусов.

В Киеве днем будет небольшой дождь. Температура воздуха установится в районе +9 градусов.

В среду и четверг в Украину придет небольшое похолодание. Однако уже на выходных, 26 и 27 февраля, в стране вновь потеплеет.

Как сообщало РБК-Украина, в западных областях объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Также спасатели призывают не подниматься в горы из-за снижения видимости.

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