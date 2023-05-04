Не доїхав на репетицію параду до 9 травня. У Петербурзі ракетний комплекс потрапив у ДТП

У російському Санкт-Петербурзі ракетний комплекс "Бастіон" не зміг доїхати на репетицію параду до 9 травня, він потрапив у ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.
У мережі публікують відео, на якому можна побачити, що російський ракетний комплекс врізався в огорожу. За непідтвердженими даними, інцидент стався на кільцевій автомобільній дорозі Петербурга.
"Він їхав на репетицію параду перемоги, яка проходить сьогодні у центрі північної столиці", - пишуть у Telegram-каналі.
Нагадаємо, 21 квітня мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що в центрі тимчасово окупованого міста перекинулася система ППО росіян.
Також ми писали, що 20 квітня під російською Тулою перекинувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.