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Не доїхав на репетицію параду до 9 травня. У Петербурзі ракетний комплекс потрапив у ДТП

Ілюстративне фото: у Петербурзі ракетний комплекс не доїхав на репетицію параду до 9 травня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському Санкт-Петербурзі ракетний комплекс "Бастіон" не зміг доїхати на репетицію параду до 9 травня, він потрапив у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

У мережі публікують відео, на якому можна побачити, що російський ракетний комплекс врізався в огорожу. За непідтвердженими даними, інцидент стався на кільцевій автомобільній дорозі Петербурга.

"Він їхав на репетицію параду перемоги, яка проходить сьогодні у центрі північної столиці", - пишуть у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 21 квітня мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що в центрі тимчасово окупованого міста перекинулася система ППО росіян.

Також ми писали, що 20 квітня під російською Тулою перекинувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.

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