Не доїхати з лівого берега. Чому в Києві виникає "транспортний колапс" під час тривоги

"Транспортний колапс" під час тривоги

Під час повітряних тривог у столиці зупиняють міський транспорт, вагони метро курсують лише до підземних станцій, а рух через Дніпро закривають. Зокрема, потяги не їздять на відкритій ділянці Святошинсько-Броварської лінії (від станції "Лісова" до станції "Дніпро") і на Південному мостовому переході Сирецько-Печерської лінії (від станції "Видубичі" до станції "Славутич").

Також частково блокують рух транспорту по Дарницькому мосту – по ньому можна їхати лише з правого на лівий берег, а от у зворотному напрямку – ні.

8 листопада 2024 року на сайті КМДА зареєстрували петицію із проханням зняти обмеження щодо руху Дарницьким мостом або хоча б розглянути питання щодо можливості функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог. За тиждень вона набрала понад 6 тисяч підписів. Саме ця кількість необхідна для розгляду петиції адміністрацією.

"Ситуація критична, оскільки небезпечніше бути заблокованим в автомобілі у "мертвому" заторі, коли летять ракети, аніж доїхати безпечно хоча б до найближчого укриття", – зазначив автор петиції Владислав Борачук.

Він також додав, що жителі лівого берега та передмістя протягом не менш як двох годин після закінчення тривоги не можуть доїхати на роботу, лікарню тощо.

Нагадаємо, що зупиняти рух міського транспорту під час тривоги почали з 1 серпня 2022 року. За цей час кияни зареєстрували уже 8 петицій, аби міськрада переглянула своє рішення. Попередню петицію, яку створили у березні цього року, місцева влада не підтримала, оскільки вирішила, що це наражатиме киян на небезпеку.

Петиція за тиждень набрала необхідну кількість підписів (скриншот)

Що кажуть про цю ситуацію в КМДА

"Під час повітряної тривоги існує реальна загроза життю та здоров’ю людини в умовах воєнного стану. Тому після сигналу "повітряна тривога" усі люди мають швидко евакуюватися в укриття і перебувати там до закінчення тривоги задля збереження власного життя. Це стосується в тому числі пасажирів та водіїв громадського транспорту", – відповіли в КМДА на запит РБК-Україна.

У міськраді зазначили, що у разі оголошення тривоги пасажирський транспорт загального користування довозить пасажирів до укриттів цивільного захисту, які знаходяться найближче за схемою руху, зокрема й до станцій метрополітену, підземних пішохідних переходів, паркінгів тощо.

"При відновленні руху по завершенню повітряної тривоги, повторна оплата проїзду на маршруті від пасажирів не вимагається", – наголосили в КМДА.

Скупчення людей на зупинках громадського транспорту після скасування тривоги у Києві (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Також там підкреслили, що при оголошенні повітряної тривоги 46 підземних станцій Київського метрополітену переходять в режим укриття, тому там часто відбувається скупчення людей. Ситуацію посилює ще й те, що збільшується інтервал між рухом потягів у підземці і кількість пасажирів зростає.

"Для уникнення скупчення пасажирів на станціях, ведеться диспетчерське регулювання руху поїздів. Після отримання сигналу "Відбій повітряної тривоги", працівниками метрополітену вживаються оперативні та організаційні заходи для найшвидшого відновлення руху поїздів з необхідними інтервалами", – зазначили у міськраді.

При цьому у КМДА не відповіли, чи будуть переглядати свої рішення щодо зупинки міського транспорту під час тривоги та "блокування" руху по Дарницькому мосту.