Доїхати до Києва стало дорожче. На яких маршрутах підвищили вартість проїзду й чому

Чому вартість проїзду змінилась і яка тепер ціна

За словами експерта, в багатьох інших районах здорожчання проїзду вже відбулось.

"Залишився напрямок тільки "Бровари - Київ". Тому що він виживав весь цей час за рахунок обсягу пасажиропотоку. Але потім впав і обсяг перевезень. І водіїв не стало", - розповів Павленко.

Він пояснив, що сьогодні йдеться лише про подорожчання проїзду в Броварському районі, "який не переглядав свій тариф починаючи з 2022 року".

"А наші перевізники мають, скажімо так, законні підстави переглядати рівень свого тарифу, якщо чинники (складники), які впливають на вартість проїзду, здорожчали на 10%", - уточнив голова асоціації автоперевізників.

Серед основних факторів, які вплинули на підвищення вартості проїзду громадян у маршрутках, він згадав такі:

здорожчання акцизу на паливо

збільшення на 100% вартості поліса страхування для комерційного транспорту

рівень мінімальної зарплатні

суттєвий ріст (стрімкий злет) вартості запчастин

"І дуже-дуже багато, скажімо так, факторів, які впливають на погашення кредитів і сплату податків", - додав Павленко.

Він визнав, що це - вимушене й непопулярне рішення, до якого довелось "дійти".

"Але техніка, вона така капризна, що їй байдуже - чи популярне це рішення, чи ні. Її треба ремонтувати. Її потрібно заправляти. Обслуговувати", - пояснив спеціаліст.

Він повідомив, що про якесь оновлення не йдеться. Тобто вартість проїзду в маршрутних таксі "Бровари - Київ" (і у зворотньому напрямку) підвищили на 5 гривень для того, щоб зберегти транспортне сполучення.

Водночас Павленко зауважив, що такий крок, навіть не перегляд рівня тарифу (здорожчання), а більше - індексація.

"Тому що ми розуміємо, що якби ми об'єктивно підходили до самого тарифу, він був би не на 5 гривень більшим, припустимо, а на 12. Якщо економічно підходити до цього питання... Це підвищення було зроблене з урахуванням платоспроможності населення, що перебуває за межею бідності, та доцільності перевезень - в середньому", - розповів він.

Отже, зараз проїзд у маршрутках сполученням "Бровари - Київ" (і навпаки) коштує 35 гривень. За словами голови асоціації "Автоперевізники Київщини", найближчим часом змінюватись ця сума не повинна.