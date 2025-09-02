В "Дойч-Фарм" розповіли, як війна змінила фармацевтичну галузь України

Генеральний директор компанії "Дойч-Фарм" Олександр Карабанов розповів про виклики фармацевтичної галузі під час війни та створення благодійного фонду для онкохворих. Він також повідомив, як постачальник фармпрепаратів заощадив державі сотні мільйонів гривень.

За словами генерального директора компанії Олександра Карабанова

За його словами, з перших днів вторгнення компанія забезпечила безперебійну логістику, попри закриті кордони, перевірки, вимоги до реєстрації ліків та загальні труднощі воєнного часу.

"Ми знали, що затримки можуть коштувати комусь життя. Команда оперативно опрацювала нові логістичні шляхи, і затримок у постачанні не було", - зазначив Карабанов.

Компанія, за словами очільника, передала медикаменти, знеболювальні препарати, реабілітаційне обладнання, а також сотні тисяч одиниць допоміжних засобів - зокрема, інвалідні візки, ортопедичні подушки та протипролежневі матраци. Частину поставок організовували на прифронтові території, залучаючи до логістики власних працівників.

"Дойч-Фарм" є активним учасником державних закупівель, і завдяки конкурентним цінам, за словами Карабанова, компанія вже зекономила для держави понад 200 млн гривень. Зокрема, на одному з препаратів економія сягнула майже 300 млн грн. "Ми працюємо напряму з іноземними виробниками - це дозволяє не лише зменшити ціну, а й гарантувати якість продукції", - підкреслив він.

У перші місяці війни компанія працювала у форматі "швидкої допомоги" - реагувала на термінові запити шпиталів і військових підрозділів. Зараз, за словами гендиректора, робота стала більш системною - відбувається планове постачання згідно з заявками від військових шпиталів.

Олександр Карабанов також повідомив про створення благодійного фонду для онкохворих зі стартовим капіталом у 5 млн грн. Фонд надаватиме підтримку пацієнтам у вигляді медикаментів, медичного обладнання, а також психологічної допомоги. Компанія планує залучити до ініціативи державні структури, волонтерські організації та інші благодійні фонди.

Окрему увагу керівник компанії звернув на випадки поширення недостовірної інформації про доступність ліків. "Наприклад, медіа писали, що в лікарнях немає Оксаліплатину, хоча ми його вже поставили. Ми продовжуємо працювати і розширюємо обсяги", - заявив Карабанов.

Він наголосив, що компанія й надалі виконуватиме свою місію - забезпечувати українців якісними препаратами, підтримувати медичну систему та надавати гуманітарну допомогу.