ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В "Дойч-Фарм" рассказали, как война изменила фармацевтическую отрасль Украины

Суббота 30 августа 2025 13:11
UA EN RU
В "Дойч-Фарм" рассказали, как война изменила фармацевтическую отрасль Украины Фото: в "Дойч-Фарм" рассказали, как война изменила фармацевтическую отрасль Украины (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор компании "Дойч-Фарм" Александр Карабанов рассказал о вызовах фармацевтической отрасли во время войны и создании благотворительного фонда для онкобольных. Он также сообщил, как поставщик фармпрепаратов сэкономил государству сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании Александра Карабанова в эфире телемарафона.

По его словам, с первых дней вторжения компания обеспечила бесперебойную логистику, несмотря на закрытые границы, проверки, требования к регистрации лекарств и общие трудности военного времени.

"Мы знали, что задержки могут стоить кому-то жизни. Команда оперативно проработала новые логистические пути, и задержек в поставках не было", - отметил Карабанов.

Компания, по словам главы, передала медикаменты, обезболивающие препараты, реабилитационное оборудование, а также сотни тысяч единиц вспомогательных средств - в частности, инвалидные коляски, ортопедические подушки и противопролежневые матрасы. Часть поставок организовывали на прифронтовые территории, привлекая к логистике собственных работников.

"Дойч-Фарм" является активным участником государственных закупок, и благодаря конкурентным ценам, по словам Карабанова, компания уже сэкономила для государства более 200 млн гривен. В частности, на одном из препаратов экономия достигла почти 300 млн грн. "Мы работаем напрямую с иностранными производителями - это позволяет не только уменьшить цену, но и гарантировать качество продукции", - подчеркнул он.

В первые месяцы войны компания работала в формате "скорой помощи" - реагировала на срочные запросы госпиталей и военных подразделений. Сейчас, по словам гендиректора, работа стала более системной - происходят плановые поставки согласно заявкам от военных госпиталей.

Александр Карабанов также сообщил о создании благотворительного фонда для онкобольных со стартовым капиталом в 5 млн грн. Фонд будет оказывать поддержку пациентам в виде медикаментов, медицинского оборудования, а также психологической помощи. Компания планирует привлечь к инициативе государственные структуры, волонтерские организации и другие благотворительные фонды.

Отдельное внимание руководитель компании обратил на случаи распространения недостоверной информации о доступности лекарств. "Например, медиа писали, что в больницах нет Оксалиплатина, хотя мы его уже поставили. Мы продолжаем работать и расширяем объемы", - заявил Карабанов.

Он подчеркнул, что компания и в дальнейшем будет выполнять свою миссию - обеспечивать украинцев качественными препаратами, поддерживать медицинскую систему и оказывать гуманитарную помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фармацевтические компании
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим