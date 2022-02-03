Довыборы Верховной рады: кто может стать новым нардепом

В марте прошлого года жители Черниговской области отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового представителя в Раде после смерти нардепа Антона Полякова. Центр этого округа расположен в Чернигове, где сильные позиции и высокий рейтинг у действующего мэра города Владислава Атрошенко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа ".

В июле прошлого года партия "Родной дом" подписала меморандум о сотрудничестве с УДАРом. Черниговскую областную организацию УДАРа возглавил многолетний соратник Атрошенко - Александр Ломако. В конце января руководители общин, расположенных в области, во главе с мэром Чернигова выдвинули его своим кандидатом на выборах по 206 округу.

"Если оценивать шансы, у кого их больше: у того, кто начал кампанию в феврале, или у того, кто стартовал еще в октябре? Фаворитом явно выглядит Ломако. Поэтому при таких обстоятельствах, если "Слуга народа" не найдет кого-то супер-неожиданного, узнаваемого и очень рейтингового, то очень вероятно, что они совсем не будут выдвигать своего кандидата", - отметил в разговоре с РБК-Украина аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко.

Местные СМИ пишут, что партия Зеленского выдвинет областного депутата Виталия Свириденко - брата первого вице-премьера Юлии Свириденко. Кроме того, были версии, что кандидатами могут стать министр аграрной политики Роман Лещенко или экс-нардеп от этого округа Максим Микитась.

В то же время РБК-Украина получило подтверждение от третьего потенциального кандидата - президента футбольного клуба "Десна" Владимира Левина, который сказал изданию, что планирует идти на выборы от "Слуги народа".

В "Слуге народа", в свою очередь, сказали изданию, что решения о кандидате у них еще нет.

Местные СМИ сообщали, что возможным выдвиженцем от "Европейской солидарности" может стать депутат Черниговского горсовета Марина Рейко, которая уже баллотировалась в Раду от этого округа в 2019 году.

Двое собеседников в руководстве "Евросолидарности" отметили, что сейчас продолжаются переговоры по вопросу довыборов.

Сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов сказал РБК-Украина, что его партия будет поддерживать кандидатуру депутата облсовета Александра Демиденко.

"Батькивщина" тоже собирается участвовать в довыборах в Чернигове, говорит заместитель главы этой политсилы Иван Крулько. По его словам, сейчас идет окончательное согласование кандидатуры. Местные онлайн-ресурсы полагают, что им может стать Дмитрий Никитин, чьи борды уже появились в Чернигове.