Довибори Верховної ради: хто може стати новим нардепом

У березні минулого року жителі Чернігівської області відправляться на виборчі дільниці, щоб вибрати нового представника в Раді після смерті нардепа Антона Полякова. Центр цього округу розташований у Чернігові, де сильні позиції та високий рейтинг у чинного мера міста Владислава Атрошенка.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ударний округ. Навіщо Кличку депутатський мандат у Чернігові і чи відповість "Слуга народу ".

У липні минулого року партія "Рідний дім" підписала меморандум про співпрацю з УДАРом. Чернігівську обласну організацію удару очолив багаторічний соратник Атрошенка - Олександр Ломако. Наприкінці січня керівники громад, розташованих в області, на чолі з мером Чернігова висунули його своїм кандидатом на виборах по 206 округу.

"Якщо оцінювати шанси, у кого їх більше: у того, хто почав кампанію в лютому, або у того, хто стартував ще в жовтні? Фаворитом явно виглядає Ломако. Тому за таких обставин, якщо" Слуга народу" не знайде когось супер-несподіваного, впізнаваного і дуже рейтингового, то дуже ймовірно, що вони зовсім не висуватимуть свого кандидата", - зазначив у розмові з РБК-Україна аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

Місцеві ЗМІ пишуть, що партія Зеленського висуне обласного депутата Віталія Свириденка - брата першого віце-прем'єра Юлії Свириденко. Крім того, були версії, що кандидатами можуть стати міністр аграрної політики Роман Лещенко або екс-нардеп від цього округу Максим Микитась.

Водночас РБК-Україна отримало підтвердження від третього потенційного кандидата-президента футбольного клубу "Десна" Володимира Левіна, який сказав виданню, що планує йти на вибори від "Слуги народу".

У "Слузі народу", у свою чергу, сказали виданню, що рішення про кандидата у них ще немає.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що можливим висуванцем від "Європейської солідарності" може стати депутат Чернігівської міськради Марина Рейко, яка вже балотувалася в Раду від цього округу в 2019 році.

Двоє співрозмовників у керівництві "Євросолідарності" зазначили, що зараз тривають переговори з питання довиборів.

Співголова партії "Наш край" Сергій Шахов сказав РБК-Україна, що його партія буде підтримувати кандидатуру депутата облради Олександра Демиденка.

"Батьківщина" теж збирається брати участь у довиборах у Чернігові, каже заступник голови цієї політсили Іван Крулько. За його словами, зараз йде остаточне узгодження кандидатури. Місцеві онлайн-ресурси вважають, що ним може стати Дмитро Нікітін, чиї борди вже з'явилися в Чернігові.