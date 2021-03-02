Довыборы в Раду: кто поборется за мандат в 50 округе Донецкой области

Бывший нардеп от этого округа Руслан Требушкин осенью стал мэром Покровска и сложил мандат. Сейчас на довыборах в своем округе он поддерживает Андрея Аксенова. Более того, за него агитируют все мэры городов, расположенных в пределах 50 округа.

Аксенов баллотируется в нардепы от партии "Порядок". Это местная политсила, которую относят к орбите влияния олигарха Рината Ахметова.

"Аксенов возглавляет один из трех городов в этом округе. По итогам местных выборов жители показали, что им в целом нравится местная власть. А партия "Порядок", которая выдвинула его кандидатом, получила больше всего мест в совете крупнейшего города округа - в Покровске", - объяснил аналитик движения "Чесно" Андрей Любарец.

Артем Марчевский идет на выборы от "ОПЗЖ", пользующейся популярностью в регионе. По оценке экспертов ОПОРЫ и "Чесно", он развернул самую активную кампанию на округе.

От "Слуги народа" кандидатом по 50 округу станет глава Покровской районной госадминистрации Андрей Бондаренко. Не под запись собеседники в партии называют его, скорее, "статистом".

"Евросолидарность" в этом округе выдвинула волонтера и медика Юлию Кузьменко, которую правоохранители подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. От "Голоса" в Раду пойдет руководитель Донецкой областной ячейки партии, предприниматель Юлия Гаковая. А от "Батькивщины" - депутат Мирноградского горсовета Лариса Ревва.

Также за мандат поборются Виктория Шилова от партии "Держава" и Валентин Рыбин от Партии Шария.

"На округе есть борды с изображением Аксенова вместе с другими мэрами, которые его поддерживают. У Марчевского много бордов, он выставляет агитационные палатки. Шилова проявляет меньшую активность, но все равно ее видно. На данный момент наименее активный Рыбин. Что касается кандидата от "Слуги народа", то пока нельзя сказать, что он ведет активную агитационную кампанию", - сказала изданию координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Донецкой области Наталья Боровская.