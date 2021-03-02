Довыборы в Раду: кто может стать нардепом от 87 округа Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в одномандатном избирательном округе 87 несколько кандидатов имеют одинаково высокие шансы получить победу. Один из них совладелец "Буковеля" и соратник Игоря Коломойского Александр Шевченко, которого выдвинула "За майбутне".

Конкуренцию на округе ему составит стронгмен Василий Вирастюк, которого выдвинула "Слуга народа". Он, в частности, проводит личные встречи с избирателями.

"По моей субъективной оценке, главная борьба будет между Александром Шевченко, Марусей Звиробой, Василием Вирастюком, Русланом Кошулинским и Юрием Голинеем. Это люди, у которых есть узнаваемость и которых выдвигают сильные партийные бренды", - считает аналитик "Чесно" Виталий Свитлык.

Волонтер Маруся Звиробий идет на выборы от "Европейской солидарности". А бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский - от "ВО "Свобода". Юрий Голиней баллотируется в нардепы от местной партии "Платформа громад". На прошлых парламентских выборах в 87 округе он взял третье место, тогда он был кандидатом от "Евросолидарности".

Также активную кампанию на округе проводит самовыдвиженец Михаил Ноняк. Ноняк - выходец из Прикарпатья. После Майдана он занимал пост замминистра доходов и сборов, а потом возглавил "Укртрансбезпеку", откуда его уволили в 2019 году.