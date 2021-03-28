UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Довыборы в Раду по округу №87: зафиксировано 7 нарушений

Автор: Роман Тверденко

В Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полциии в Ивано-Франковской области.

Семь нарушений полиция зафиксировала по состоянию на 13:00. Четыре из них обнаружили в Надворнянском районе, два - в Богородчанской ОТГ и одно - в Яремчанской ОТГ. По всем фактам проводится проверка.

Общественная сеть "Опора" рассказала, что на одном из участков в селе Дроботов Надворнянского района наблюдатели и глава избиркома услышали звук фотокамеры в кабинке для голосования. Гражданина попросили показать телефон и в нем оказалось фото заполненного бюллетеня. Полиции сообщили об инциденте, но правоохранители отпустили мужчину, поскольку на фото якобы был незаполненный бюллетень.

Напомним, явка на довыборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 на двух округах является очень низкой. Она не превышает 10%.

Подробнее о политических раскладах на довыборах в украинский парламент читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Довыборы в Раду
Читайте также
На довыборах в Раду фиксируют первые нарушения
Прогноз погоды