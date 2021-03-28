RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Довибори в Раду по округу №87: зафіксовано 7 порушень

Автор: Роман Тверденко

В Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

Про це повідомляє прес-служба Національної полциии в Івано-Франківській області.

Сім порушень поліція зафіксувала станом на 13:00. Чотири з них знайшли в Надвірнянському районі, два - в Богородчанській ОТГ і одне - в Яремчанській ОТГ. За всіма фактами проводиться перевірка.

Громадська мережа "Опора" розповіла, що на одній з дільниць у селі Дроботів Надвірнянського району спостерігачі і голова виборчкому почули звук фотокамери в кабінці для голосування. Громадянина попросили показати телефон і в ньому виявилося фото заповненого бюлетеня. Поліції повідомили про інцидент, але правоохоронці відпустили чоловіка, оскільки на фото нібито був незаповнений бюлетень.

Нагадаємо, явка на довиборах у Верховну раду України станом на 12:00 на двох округах є дуже низькою. Вона не перевищує 10%.

Детальніше про політичних розкладів на довиборах в український парламент читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Довибори в Раду
Читайте також
На довиборах до Ради фіксують перші порушення
Прогноз погоди