UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Довыборы в Раду. На округе в Херсонской области посчитали голоса: кто победил

Автор: Юлия Бойко

На довыборах в Верховную раду посчитали все голоса на 194 округе в Херсонской области. Победу одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета 100% голосов Козырь получил поддержку 64,38% избирателей. На втором месте Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" с 14,33%. Тройку замкнула Екатерина Одарченко от "Национальной платформы" с 5,81%.

Отметим, подсчет голосов на 197 округе в Черкасской области еще продолжается, но по результатам обработки более 92% бюллетеней уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" и мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную раду на округе умершего народного депутата Антона Полякова на 27 марта 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаДовыборы в Раду