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Довибори в Раду. На окрузі в Херсонській області порахували голоси: хто переміг

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Вівторок 02 листопада 2021 13:51
Довибори в Раду. На окрузі в Херсонській області порахували голоси: хто переміг Фото: переможець виборів Сергій Козир (khoda.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

На довиборах до Верховної дади порахували всі голоси на 194 окрузі в Херсонській області. Перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку 100% голосів Козир отримав підтримку 64,38% виборців. На другому місці Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" з 14,33%. Трійку замкнула Катерина Одарченко від "Національної платформи" з 5,81%.

Зазначимо, підрахунок голосів на 197 окрузі в Черкаській області ще триває, але за результатами обробки понад 92% бюлетенів впевнено лідирує кандидат від "Слуги народу" і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія призначила довибори до Верховної ради на окрузі померлого народного депутата Антона Полякова на 27 березня 2022 року.

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