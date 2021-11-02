Довибори в Раду. На окрузі в Херсонській області порахували голоси: хто переміг

На довиборах до Верховної дади порахували всі голоси на 194 окрузі в Херсонській області. Перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку 100% голосів Козир отримав підтримку 64,38% виборців. На другому місці Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" з 14,33%. Трійку замкнула Катерина Одарченко від "Національної платформи" з 5,81%.

Зазначимо, підрахунок голосів на 197 окрузі в Черкаській області ще триває, але за результатами обробки понад 92% бюлетенів впевнено лідирує кандидат від "Слуги народу" і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.