ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Довибори в Раду на двох округах: оголошена явка на 16:00

Новость на русском → Україна, Неділя 28 березня 2021 19:35
Довибори в Раду на двох округах: оголошена явка на 16:00 Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Центизбирком опублікував явку на довиборах до Верховної ради на двох округах - №50 і 87. Кращий показник в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

На 16:00 на окрузі №50 у Донецькій області явка склала 16,18%, а в окрузі №87 - 23,72%.

Наголошується, що до зазначеного часу не були зафіксовані порушення, які могли вплинули на хід виборчого процесу.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

Нагадаємо, явка на довиборах у Верховну раду України станом на 12:00 на двох округах була дуже низькою. Не перевищувала 10%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Довибори в Раду
NEWS
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для постачальників тепла населенню
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для постачальників тепла населенню
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда