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Довыборы в Раду: в Черкасской области возобновили подсчет голосов

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области возобновила работу окружная избирательная комиссия (ОИК). Уже обработано более 97% бюллетеней, осталось провести перерасчет на трех участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Отмечается, что ОИК возобновила работу и уже приняла участковые избирательные комиссии, которые привезли уточненные протоколы.

"Осталось провести перерасчет на трех избирательных участках", - уточнили в ЦИК.

На данный момент обработано 97,16% протоколов.

Напомним, днем 2 ноября ОИК в Черкасской области приостановила работу из-за отсутствия некоторых членов.

Отметим, 31 октября в Херсонской и Черкасской областях прошли довыборы в Верховную раду.

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Черкасская областьДовыборы в Раду