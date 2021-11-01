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Довыборы в Раду. Кто проходит в парламент: предварительные результаты

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Понедельник 01 ноября 2021 19:45
Довыборы в Раду. Кто проходит в парламент: предварительные результаты Фото: ЦИК показал предварительные результаты довыборов в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия продолжает получать информацию о результатах голосования на промежуточных выборах в Верховную раду. Довыборы в парламент проходили в воскресенье, 31 октября, в Херсонской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, по результатам подсчета 99,46% протоколов, на округе 184 в Херсонской области уверенно побеждает Сергей Козырь, который выдвигался от политической партии "Слуга народа". Пока что он получает 64,58% голосов.

На втором месте с результатом 14,29% - представитель "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко.

Довыборы в Раду. Кто проходит в парламент: предварительные результаты

На округе 197 в Черкасской области уже посчитали 80,14% протоколов. По предварительным подсчетам, там побеждает представитель "Слуги народа" Виталий Войцеховский с 46,95% поддержки. Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голубь. Он получает 25,75% голосов.

Довыборы в Раду. Кто проходит в парламент: предварительные результаты

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Херсонская область Черкасская область Довыборы в Раду
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