Довыборы в Раду: в Черкасской области возобновили подсчет голосов
Фото: в Черкасской области возобновила работу окружная избирательная комиссия на довыборах в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черкасской области возобновила работу окружная избирательная комиссия (ОИК). Уже обработано более 97% бюллетеней, осталось провести перерасчет на трех участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
Отмечается, что ОИК возобновила работу и уже приняла участковые избирательные комиссии, которые привезли уточненные протоколы.
"Осталось провести перерасчет на трех избирательных участках", - уточнили в ЦИК.
На данный момент обработано 97,16% протоколов.
Напомним, днем 2 ноября ОИК в Черкасской области приостановила работу из-за отсутствия некоторых членов.
Отметим, 31 октября в Херсонской и Черкасской областях прошли довыборы в Верховную раду.