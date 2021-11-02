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Довыборы в Раду: в Черкасской области возобновили подсчет голосов

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Черкассы, Вторник 02 ноября 2021 21:29
Довыборы в Раду: в Черкасской области возобновили подсчет голосов Фото: в Черкасской области возобновила работу окружная избирательная комиссия на довыборах в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области возобновила работу окружная избирательная комиссия (ОИК). Уже обработано более 97% бюллетеней, осталось провести перерасчет на трех участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Отмечается, что ОИК возобновила работу и уже приняла участковые избирательные комиссии, которые привезли уточненные протоколы.

"Осталось провести перерасчет на трех избирательных участках", - уточнили в ЦИК.

На данный момент обработано 97,16% протоколов.

Напомним, днем 2 ноября ОИК в Черкасской области приостановила работу из-за отсутствия некоторых членов.

Отметим, 31 октября в Херсонской и Черкасской областях прошли довыборы в Верховную раду.

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Черкасская область Довыборы в Раду
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