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Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів

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Черкаси, Вівторок 02 листопада 2021 21:29
Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів Фото: у Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія на довиборах в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія (ОВК). Вже опрацьовано понад 97% бюлетенів, залишилося провести перерахунок на трьох дільницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Зазначається, що ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи.

"Залишилося провести перерахунок на трьох виборчих дільницях", - уточнили в ЦВК.

На цей момент опрацьовано 97,16% протоколів.

Нагадаємо, вдень 2 листопада ОВК у Черкаській області призупинила роботу через відсутність деяких членів.

Зазначимо, 31 Жовтня у Херсонській та Черкаській областях пройшли довибори до Верховної ради.

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Черкасская область Довибори в Раду
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