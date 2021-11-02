Довибори в Раду: на Черкащині відновили підрахунок голосів
Фото: у Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія на довиборах в Раду (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Черкаській області відновила роботу окружна виборча комісія (ОВК). Вже опрацьовано понад 97% бюлетенів, залишилося провести перерахунок на трьох дільницях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.
Зазначається, що ОВК відновила роботу і вже прийняла дільничні виборчі комісії, які привезли уточнені протоколи.
"Залишилося провести перерахунок на трьох виборчих дільницях", - уточнили в ЦВК.
На цей момент опрацьовано 97,16% протоколів.
Нагадаємо, вдень 2 листопада ОВК у Черкаській області призупинила роботу через відсутність деяких членів.
Зазначимо, 31 Жовтня у Херсонській та Черкаській областях пройшли довибори до Верховної ради.