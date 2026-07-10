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"Доводить до сказу": міністр оборони Польщі лютує через критику допомоги Україні

10:03 10.07.2026 Пт
2 хв
Глава МО пішов проти оточення президента Навроцького
aimg Юлія Капітонова
Фото: Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі (facebook.com/kosiniakkamysz)

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист рішення польського уряду щодо надання Україні ракет до систем Patriot. Так, йому довелося втрутитися в новий конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Очільник оборонного відомства різко відреагував на критику з боку оточення президента Кароля Навроцького та опозиції щодо надання Україні кількох ракет для систем ППО.

Зокрема, йдеться про заяву керівника Управління міжнародної політики президента Марчина Пшидача. Останній нещодавно повідомив, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет.

"Це зрада чи просто дурість?" - запитав Пшидач.

На тлі останніх подій Косіняк-Камиш вирішив нагадати команді Навроцького, що військова допомога Україні відповідає національним інтересам Польщі.

"Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача: те, що він говорить, - це зрада чи дурість? Учора НАТО заявило, що ми всі маємо підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією - найгірший сценарій для нас", - наголосив глава Міноборони.

За його словами, набагато краще, щоб польські Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою.

"Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу", - лютує Косіняк-Камиш.

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ПольщаРакетиУкраїнаКароль Навроцький