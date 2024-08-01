Довкола відбудови "Охматдиту" розгорівся скандал: в МОЗ відреагували

В мережі пишуть, що серед 14 учасників конкурсу, ТОВ "Буд-технолоджі", яка перемогла тендер, була третя за дороговизною пропозиція. Загальний розмір ремонту за їх цінами становить - 307 млн гривень.

Більшість інших учасників пропонували виконати роботи значно дешевше. Мінімальна сума ремонту за пропозиціями учасників тендеру стартувала від 42 до 286 млн гривень. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів.

"Звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами", - повідомили в "Охматдиті".

Пояснення ігноруванню дешевших пропозицій "Охматдит" не надав.

Реакція МОЗ

Ляшко пояснив, що за результатами проведення тендеру з пропозиціями на участь в проведені поточного ремонту вийшло 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу.

Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями:

співбесіда,

оцінка персоналу,

оцінка матеріально-технічної бази,

досвід,

цінова пропозиція.

За словами глави МОЗ, деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

"Цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий", - сказав міністр.

Ляшко заявив, що завтра у всіх охочих буде можливість поставити всі питання.

"Запрошую це зробити в "Охматдиті" о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом "Охматдиту" та Фонду", - закликав Ляшко.