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Вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал: в Минздраве отреагировали

Фото: Вокруг восстановления "Охматдета" разгорелся скандал (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в сети разгорелся скандал на фоне того, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал победителя тендера на ремонт корпуса больницы, который был поврежден после удара РФ. Компания, которая победила в тендере, оказалась малоизвестной, а цены на ремонт одними из самых дорогих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НДСТ Охматдет" и заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

В сети пишут, что среди 14 участников конкурса, ООО "Буд-технолоджі", победившей тендер, было третье по дороговизне предложение. Общий размер ремонта по их ценам составляет - 307 млн гривен.

Большинство других участников предлагали выполнить работы гораздо дешевле. Минимальная сумма ремонта по предложениям участников тендера стартовала от 42 до 286 млн гривен. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел.

"Обращаем внимание, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным в целях открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами", - сообщили в "Охматдете".

Объяснение игнорированию более дешевых предложений "Охматдет" не предоставил.

Реакция Минздрава

Ляшко объяснил, что по результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышли 17 строительных компаний Украины, 14 из которых явились для проведения конкурса.

Каждый участник оценивался по 5 критериям:

  • собеседование,
  • оценка персонала,
  • оценка материально-технической базы,
  • опыт,
  • ценовое предложение.

По словам главы Минздрава, некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добродетели, в частности, открыты уголовные производства.

"Этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачный", - сказал министр.

Ляшко заявил, что завтра у всех желающих будет возможность задать все вопросы.

"Приглашаю это сделать в "Охматдете" в 14:00, где буду присутствовать вместе с руководством "Охматдета" и Фонда", - призвал Ляшко.

 

Удар по "Охматдету"

Напомним, днем 8 июля россияне выпустили ракету в детскую больницу в Киеве. В результате атаки два человека погибли и еще 10 получили ранения, в том числе пострадали семеро детей.

Подробнее об атаке россиян на детскую больницу, можно узнать в материале РБК-Украина.

В ходе расследования преступной агрессии правоохранители обнаружили, что попавшая в "Охматдет" российская ракета имела западные компоненты.

Позже стало известно, что в российской ракете был американский чип.

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