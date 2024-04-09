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Довіра українців до соцопитувань значно зросла: у чому причина

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 10:36
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Довіра українців до соцопитувань значно зросла: у чому причина Фото: Соцопитуванням довіряють 47% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2023 року 47% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 7% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані регулярного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, рівень довіри до соцопитувань серед населення України за останні 20 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 році до 47% у 2004 році), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2016 року, але потім почав знижуватися і у 2021 році впав до 37%.

Однак дані за 2022 і 2023 роки показують значні зміни у громадській думці. У 2022 році рівень довіри до результатів соціологічних опитувань зріс до 42%, а у 2023 році - до 47%. Водночас недовіра показала тенденцію до зниження, стабілізувавшись на рівні 7% у 2023 році.

Довіра українців до соцопитувань значно зросла: у чому причина

"Цей стрибок у довірі можна пояснити зростаючою потребою населення в надійній інформації в умовах кризи. Він також може бути одним із проявів "гуртування навколо прапора" - підвищення довіри до влади і соціальних інституцій під час війни", - йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, у грудні 2021 року 37% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу. Рівень довіри впав до мінімуму, який спостерігався на початку 2000-х років.

У грудні 2020 року 41% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу.

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