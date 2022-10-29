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Довіра українців до МВФ різко зросла під час війни

Фото: довіра до МВФ зросла до рекордних 51% (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни в Україні значно зросла довіра до міжнародних союзів та організацій. Міжнародному валютному фонду довіряють понад половина українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, у порівняні з 2020 роком довіра до Міжнародного валютного фонду росла з 28% до 51%.

Також в Україні істотно зросла частка тих, хто довіряє Європейському Союзу (з 43% до 76%). Європейському Союзу довіряє більшість опитаних у всіх регіонах, хоча на Сході дещо менше (57%), ніж в інших регіонах (від 76% до 85%).

Крім того, зріс рівень довіри до НАТО (з 31,5% до 67%), ООН (з 45% до 58%),, Міжнародного кримінального суду (з 30% до 54%), Всесвітньої організації охорони здоров’я (з 41% до 55%), до Світової організації торгівлі (з 29% до 49%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року серед 2021 респондента. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у серпні 2020 року з тезою про "зовнішнє управління" Україною з боку Міжнародного валютного фонду були згодні 45% респондентів. Водночас 38% опитаних вважали, що така співпраця дає державі необхідну економічну допомогу.

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МВФ