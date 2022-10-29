Довіра українців до МВФ різко зросла під час війни

За даними опитування, у порівняні з 2020 роком довіра до Міжнародного валютного фонду росла з 28% до 51%.

Також в Україні істотно зросла частка тих, хто довіряє Європейському Союзу (з 43% до 76%). Європейському Союзу довіряє більшість опитаних у всіх регіонах, хоча на Сході дещо менше (57%), ніж в інших регіонах (від 76% до 85%).

Крім того, зріс рівень довіри до НАТО (з 31,5% до 67%), ООН (з 45% до 58%),, Міжнародного кримінального суду (з 30% до 54%), Всесвітньої організації охорони здоров’я (з 41% до 55%), до Світової організації торгівлі (з 29% до 49%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року серед 2021 респондента. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.