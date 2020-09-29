Почти половина украинцев поддерживают тезис о "внешнем управлении" со стороны МВФ

Фото: МВФ (www.imf.org)

Наименее благосклонно к МВФ относятся респонденты старше 60 лет

В августе 2020 года тезисом о "внешнем управлении" Украиной со стороны Международного валютного фонда согласны 45% респондентов. В то же время 38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, 17% опрошенных не определились с ответом или же не согласны.

Региональный раздел выглядит так: тезис о внешнее управление разделяют 26% на западе, 40% в центре, 62% - на юге, 61% - на востоке. Тезис о помощи от МВФ поддерживают 58% опрошенных на западе, 43% - в центре, по 21% - на юге и на востоке.

Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18-29 лет (44% на 32%), а наиболее критично респонденты 60 лет и старше (52% на 35%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Исследование проведено по заказу ГО "Детектор Медиа". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в июне 2020 года 61% украинцев выступали против сотрудничества и получения новых кредитов от МВФ.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.