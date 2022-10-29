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Доверие украинцев к МВФ резко выросло во время войны

Фото: доверие к МВФ выросло до рекордных 51% (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Во время войны в Украине значительно возросло доверие к международным союзам и организациям. Международному валютному фонду доверяют более половины украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

По данным опроса, по сравнению с 2020 годом доверие к Международному валютному фонду росло с 28% до 51%.

Также в Украине существенно возросла доля доверяющих Европейскому Союзу (с 43% до 76%). Европейскому Союзу доверяют большинство опрошенных во всех регионах, хотя на Востоке несколько меньше (57%), чем в других регионах (от 76% до 85%).

Кроме того, возрос уровень доверия к НАТО (с 31,5% до 67%), ООН (с 45% до 58%), Международному уголовному суду (с 30% до 54%), Всемирной организации здравоохранения (с 41% до 55%), во Всемирную торговую организацию (с 29% до 49%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 22 сентября по 1 октября 2022 среди 2021 респондента. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в августе 2020 года с тезисом о "внешнем управлении" Украиной со стороны Международного валютного фонда были согласны 45% респондентов. В то же время 38% опрошенных считали, что такое сотрудничество оказывает государству необходимую экономическую помощь.

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МВФ