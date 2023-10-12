ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін виїхав за кордон уперше після видачі ордера на його арешт

Киргизстан, Четвер 12 жовтня 2023 13:35
UA EN RU
Путін виїхав за кордон уперше після видачі ордера на його арешт Фото: Путін наважився залишити бункер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Росії Володимир Путін провів переговори в Киргизстані, країні Центральної Азії, яка має міцні зв'язки з Москвою, під час своєї першої закордонної поїздки з того часу, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін рідко виїжджав за кордон з того часу, як у лютому 2022 року він розпочав війну проти України, і, як відомо, він не залишав Росію з того часу, як МКС видав на нього ордер за викрадення українських дітей.

Путін також має вирушити до Китаю наступного тижня на третій форум "Пояс і шлях" у Пекіні. Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування військових злочинців.

Росія та Киргизстан

Зв'язки Москви з іншими країнами в регіоні, який вона традиційно вважала підконтрольним, під тиском через дотримання ними західних санкцій, введених проти Росії.

На зустрічі з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим Путін підкреслив важливість Росії як ключового торгового партнера та найбільшого інвестора в економіку Киргизстану і заявив, що обидві сторони й надалі розвиватимуть співпрацю.

Він сказав, що також візьме участь у церемонії, присвяченій 20-річчю російської військової авіабази Кант, розташованої неподалік Бішкека, стратегічно важливого форпосту, який дозволяє Москві контролювати регіон.

Путін послався на двозначне зростання російсько-киргизької торгівлі, яке, як підозрюють деякі на Заході, частково пов'язане з тим, що киргизькі посередники сприяють порушенню санкцій російськими підприємствами.

У липні США запровадили санкції проти чотирьох киргизьких компаній за реекспорт електронних компонентів та інших технологій до Росії. Центральний банк Киргизстану минулого тижня закликав місцеві банки посилити контроль за дотриманням західних санкцій проти Москви.

Арешт Путіна

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду. Після цього Путін не залишав територію РФ.

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ порушила близько 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує Міжнародний кримінальний суд Гааги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киргизия
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну