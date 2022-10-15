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Довідку внутрішньо переміщеної особи знову можна отримати через "Дію"

Фото: довідку переселенця можна отримати в Дії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики разом з Мінцифрою провели технічне оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку для нових користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в "Дії". Відтепер послуга працює стабільніше і обробляються заявки швидше", - йдеться в повідомленні.

Водночас, користувачі, які отримали довідку раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.

Послугу можна також отримати офлайн в управліннях соцзахисту населення або ЦНАПах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив з 1 жовтня до 1 грудня термін подачі заявок внутрішніх переселенців, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року.

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою

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Дия