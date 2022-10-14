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В Україні продовжили термін подачі повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 15:38
В Україні продовжили термін подачі повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень Фото: переселенці зможуть отримати кошти за весну 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив з 1 жовтня до 1 грудня термін подачі заявок внутрішніх переселенців, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

"Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її - навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні Кабмін дозволив повторну подачу заявок внутрішньо переміщеним особам на отримання 2000-с гривень.

До переліку осіб, що мають право на допомогу, включена велика категорія українців, які мали статус переселенця з 2014 року. Навесні гроші їм не виплачувалися.

Переселенці отримували по 2000-3000 гривень за березень та квітень 2022 року з державного бюджету. Кошти виплачувалися мешканцям областей, де проводились бойові дії та запроваджена програма єПідтримка. З квітня заявки можна було подавати через "Дію".

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