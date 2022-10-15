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Справку внутренне перемещенного лица снова можно получить через "Дію"

Фото: справку переселенца можно получить в Дії (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики вместе с Минцифрой провели техническое обновление услуги для внутренне перемещенных лиц в "Дії". Услуга снова доступна в приложении для новых пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"Украинцы, которые хотят оформить справку внутренне перемещенного лица, могут сделать это в "Дії". Теперь услуга работает стабильнее и обрабатываются заявки быстрее", - говорится в сообщении.

В то же время, пользователи, получившие справку ранее, также могут и дальше пользоваться ею в Дії.

Услугу можно также получить офлайн в управлениях соцзащиты населения или ЦНАПах.

Напомним, Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, не получивших помощь на 2000-3000 гривен весной 2022 года.

Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или отправить его по почте

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