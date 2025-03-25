Довідка ВПО: для чого потрібна, як отримати та чи обов'язково це

Загалом оформлення довідки ВПО не є обов'язковим. Але цей документ потрібен для отримання допомоги від держави, ООН та благодійних організацій.

Довідка переселенця дозволить:

отримувати щомісячну допомогу на проживання;

переоформити соціальні виплати, пенсію;

влаштувати дитину в садок/школу;

отримати доступ до медичного обслуговування тощо.

Оформити довідку ВПО можуть переселенці з населених пунктів, які внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Цей перелік не фіксований та оновлюється.

Є два способи подання заяви на отримання статусу переміщеної особи: онлайн та офлайн. Для цього потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соцзахисту населення місцевої держадміністрації.

Оформлення довідки ВПО онлайн

З минулого року оформлення статусу ВПО - це комплексна послуга, тобто оформити довідку та грошову допомогу можна одразу для всієї родини. Подати заявку онлайн потрібно через "Дію", а саме: