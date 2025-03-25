Довідка ВПО: для чого потрібна, як отримати та чи обов'язково це

Внутрішні переселенці в Україні повинні оформити довідку ВПО. Вона потрібна для отримання виплат на проживання та іншої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр урядового контактного центру.
Загалом оформлення довідки ВПО не є обов'язковим. Але цей документ потрібен для отримання допомоги від держави, ООН та благодійних організацій.
Довідка переселенця дозволить:
Оформити довідку ВПО можуть переселенці з населених пунктів, які внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Цей перелік не фіксований та оновлюється.
Є два способи подання заяви на отримання статусу переміщеної особи: онлайн та офлайн. Для цього потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соцзахисту населення місцевої держадміністрації.
З минулого року оформлення статусу ВПО - це комплексна послуга, тобто оформити довідку та грошову допомогу можна одразу для всієї родини. Подати заявку онлайн потрібно через "Дію", а саме:
Переселенці в Україні можуть оформити допомогу на проживання. Сума допомоги становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про матеріальну допомогу та за яких умов можна її отримати - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна розповідало, яка допомога передбачена дітям-переселенцям у 2025 році.
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