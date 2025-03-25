Справка ВПЛ: для чего нужна, как получить и обязательно ли это

Внутренние переселенцы в Украине должны оформить справку ВПЛ. Она нужна для получения выплат на проживание и другой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного контактного центра.
В целом оформление справки ВПЛ не является обязательным. Но этот документ нужен для получения помощи от государства, ООН и благотворительных организаций.
Справка переселенца позволит:
Оформить справку ВПЛ могут переселенцы из населенных пунктов, которые внесены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. Этот перечень не фиксированный и обновляется.
Есть два способа подачи заявления на получение статуса перемещенного лица: онлайн и офлайн. Для этого нужно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент соцзащиты населения местной госадминистрации.
С прошлого года оформление статуса ВПЛ - это комплексная услуга, то есть оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи. Подать заявку онлайн нужно через "Дію", а именно:
Переселенцы в Украине могут оформить помощь на проживание. Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Подробнее о материальной помощи и при каких условиях можно ее получить - в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина рассказывало, какая помощь предусмотрена детям-переселенцам в 2025 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.