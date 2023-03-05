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Довідка та допомога на проживання ВПО: які документи потрібні для оформлення

Фото: які документи потрібні для оформлення довідки та допомоги на проживання ВПО (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Довідку та допомогу на проживання ВПО можна оформити як онлайн, так і офлайн. Які документи треба мати при зверненні в кожному з варіантів.

РБК-Україна публікує список з посиланням на Уряд online.

Офлайн

Для подання заяви потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії.

Подати заяву офлайн можна:

  • безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;
  • через Управління соціального захисту населення;
  • через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.


Онлайн

Заяву через застосунок Дія можна подати у кілька кліків. Для цього потрібно авторизуватися та обрати послугу "Допомога для ВПО". У застосунку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

Для того, щоб скористатися послугою, у застосунку має відображатися картка платника податків та один з паспортів:

  • ID-картка або
  • закордонний біометричний паспорт.


Водночас щоб отримати довідку ВПО для дитини до 14 років, у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, має відображатися свідоцтво про народження дитини.

Зверніть увагу, під час подачі заяви, потрібно поставити відмітку щодо подачі заяви і на дітей.

Нагадаємо, право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.

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