Довідка та допомога на проживання ВПО: які документи потрібні для оформлення

Офлайн

Для подання заяви потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії.



Подати заяву офлайн можна:

безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;

через Управління соціального захисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.



Онлайн

Заяву через застосунок Дія можна подати у кілька кліків. Для цього потрібно авторизуватися та обрати послугу "Допомога для ВПО". У застосунку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.



Для того, щоб скористатися послугою, у застосунку має відображатися картка платника податків та один з паспортів:

ID-картка або

закордонний біометричний паспорт.



Водночас щоб отримати довідку ВПО для дитини до 14 років, у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, має відображатися свідоцтво про народження дитини.



Зверніть увагу, під час подачі заяви, потрібно поставити відмітку щодо подачі заяви і на дітей.