Справка и помощь на проживание ВПЛ: какие документы нужны для оформления

Справку и помощь на проживание ВПЛ можно оформить как онлайн, так и офлайн. Какие документы нужно иметь при обращении в каждом из вариантов.
РБК-Украина публикует список со ссылкой на Кабмин online.
Оффлайн
Для подачи заявления нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, оккупированном или где ведутся активные боевые действия.
Подать заявление оффлайн можно:
Онлайн
Заявление через приложение Дія можно подать в несколько кликов. Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, в приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:
В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении одного из родителей, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.
Обратите внимание, что при подаче заявления, нужно поставить отметку относительно подачи заявления и на детей.
Напомним, право на помощь имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, и те, у кого разрушено или повреждено имущество.
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