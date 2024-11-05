Довідка для переселенців: коли нараховують виплати і що робити у разі затримок

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За даними Міністерства соціальної політики, в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 млн переселенців. Найбільше внутрішньо переміщених осіб у Донецькій області (понад 530 тисяч), а також у Харківській (понад 517 тисяч) та Дніпропетровській (понад 450 тисяч).

Який розмір виплат

Виплати ВПО - це щомісячна грошова допомога на проживання, яку отримують українці, які вимушено через війну покинули свої домівки.

Розмір виплат складає 2 тисяч гривень для дорослих. Для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень щомісячно.

Проте не всі переселенці можуть отримувати виплати. Головна вимога для нарахування виплат є сукупний дохід сім'ї з категорії ВПО. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.

Коли нараховують гроші

Як зазначали в уряді, виплата матеріальної допомоги внутрішнім переселенцям здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

Раніше у Кабміні пояснювали, що для нарахування виплат ВПО потрібно пройти три етапи. Перший - це оформлення заявки та подача необхідних документів. Наступний етап - формування та опрацювання реєстрів урядом. Третій - виплата банком після перерахування бюджетних коштів.

У вересні уряд продовжив виплати ще на шість місяців, тобто до лютого 2025 року.

Що робити при затримках

Мінреінтеграції зазначало, що найчастішою причиною затримки під час нарахування допомоги переселенцям є технічні проблеми.

Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:

до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;

на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;

гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.

Також можна звернутися до органів соціального захисту та центрів надання адміністративних послуг. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.