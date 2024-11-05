Справка для переселенцев: когда начисляют выплаты и что делать в случае задержек

Переселенцы в Украине могут получать от государства денежную помощь на проживание. Выплаты начисляются дважды в месяц.

РБК-Украина рассказывает о сроках выплаты помощи ВПЛ и что делать, если деньги задерживают.

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По данным Министерства социальной политики, в Украине официально зарегистрировано более 4,6 млн переселенцев. Больше всего внутренне перемещенных лиц в Донецкой области (более 530 тысяч), а также в Харьковской (более 517 тысяч) и Днепропетровской (свыше 450 тысяч).

Какой размер выплат

Выплаты ВПЛ - это ежемесячное денежное пособие на проживание, которое получают украинцы, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны.

Размер выплат составляет 2 тысячи гривен для взрослых. Для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен ежемесячно.

Однако не все переселенцы могут получать выплаты. Главным требованием для начисления выплат является совокупный доход семьи из категории ВПЛ. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривны.

Когда начисляют деньги

Как отмечали в правительстве, выплата материальной помощи внутренним переселенцам осуществляется 15 и 28 числа каждого месяца.

Ранее в Кабмине объясняли, что для начисления выплат ВПЛ нужно пройти три этапа. Первый - это оформление заявки и подача необходимых документов. Следующий этап - формирование и проработка реестров правительством. Третий - выплата банком после перечисления бюджетных средств.

В сентябре правительство продлило выплаты еще на шесть месяцев, то есть до февраля 2025 года.

Что делать при задержках

Минреинтеграции отмечало, что наиболее частой причиной задержки при начислении помощи переселенцам являются технические проблемы.

Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:

в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45;

по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua ;

горячую линию Офиса уполномоченного по ВПО по номеру +38 (066) 813-62-39.

Также можно обратиться в органы социальной защиты и центры предоставления административных услуг. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.