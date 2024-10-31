Довічна підтримка ветеранів. Мінсоцполітики спростило доступ до реабілітації

Таким чином, були внесені зміни до постанови №321, що регулює забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації та гарантують довічне право на їх отримання для захисників, які втратили кінцівки.

Крім того, було передбачено значне спрощення процедури заміни частини протезу.

"Відтепер, у разі якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протезу (для військовослужбовців з урахуванням трикратного збільшення), для процедури не потрібне оформлення висновку мультидисциплінарної реабілітаційної команди, ВЛК, ЛКК чи МСЕК. Достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства. Це суттєво скоротить час заміни гільзи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що протезно-ортопедичне підприємство, яке отримало заявку на проведення ремонту засобу реабілітації, буде зобов’язане до формування попереднього замовлення складати калькуляцію та завантажувати її до електронної особової справи.

"Це сприятиме прозорості розрахунку вартості ремонту засобів реабілітації", - пояснили в уряді.

Також повідомляється, що відтепер усім військовослужбовцям з ампутаційними куксами направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації буде довічним (крім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів).

На додачу, був вдосконалений механізм заміни втраченого чи пошкодженого засобу реабілітації. Уряд визначив вичерпний перелік необхідних документів, які подаються особами в таких випадках.

Окрім цього, була спрощена процедура отримання компенсацій за самостійно придбані реабілітаційні засоби для осіб із порушеннями слуху та зору на основі лише підтвердження інвалідності без додаткових комісій.

Також були передбачені інші прогресивні зміни, важливі для захисників.

"Зокрема, прямо передбачено, що військовослужбовці, які отримали травми або поранення під час захисту Батьківщини, забезпечуються допоміжними засобами реабілітації з трикратним збільшенням їх вартості незалежно від факту звільнення з військової під час лікування та реабілітації", - також повідомили в уряді.

Раніше ми розповідали про те, як в Україні можна отримати послугу з безкоштовного протезування та що для цього потрібно.