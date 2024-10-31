Пожизненная поддержка ветеранов. Минсоцполитики упростило доступ к реабилитации

Таким образом, были внесены изменения в постановление №321, регулирующее обеспечение лиц с инвалидностью вспомогательными средствами реабилитации и гарантирующие пожизненное право на их получение для потерявших конечности защитников.

Кроме того, было предусмотрено значительное упрощение процедуры замены части протеза.

"Отныне, в случае если стоимость замены не превышает 15% предельной цены протеза (для военнослужащих с учетом трехкратного увеличения), для процедуры не требуется оформление заключения мультидисциплинарной реабилитационной команды, ВМК, МКК или МСЭК. Достаточно решение комиссии протезно-ортопедического предприятия. Это существенно" сократит время замены гильзы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что протезно-ортопедическое предприятие, получившее заявку на проведение ремонта средства реабилитации, будет обязано до формирования предварительного заказа составлять калькуляцию и загружать ее в электронное личное дело.

"Это будет способствовать прозрачности расчета стоимости ремонта средств реабилитации", - пояснили в правительстве.

Также сообщается, что теперь всем военнослужащим с ампутационными культями направление на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации будет пожизненным (кроме колесных кресел с электроприводом и электроскутеров).

Вдобавок был усовершенствован механизм замены утраченного или поврежденного средства реабилитации. Правительство определило исчерпывающий перечень необходимых документов, представляемых лицами в таких случаях.

Кроме того, была упрощена процедура получения компенсаций за самостоятельно приобретенные реабилитационные средства для лиц с нарушениями слуха и зрения на основе только подтверждения инвалидности без дополнительных комиссий.

Также были предусмотрены другие прогрессивные перемены, важные для защитников.

"В частности, прямо предусмотрено, что военнослужащие, получившие травмы или ранения при защите Родины, обеспечиваются вспомогательными средствами реабилитации с трехкратным увеличением их стоимости независимо от факта увольнения из военной во время лечения и реабилитации", - также сообщили в правительстве.

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