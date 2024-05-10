Військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези. Кабмін ухвалив рішення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики України.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу - а це зазвичай три роки.

Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Однак лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів.

Чому захисники не можуть одразу отримувати такі протези

Радниця Міністра соціальної політики Олена Кульчицька пояснила, що на першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протеза та навчилася користуватися ним.

"Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу”, - підкреслила вона.