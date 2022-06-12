Доверие Путину по экспорту зерна было бы самоубийством для Украины, - немецкий министр

Сообщается, что во время визита в Киев министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир пообещал предоставить средства для поддержки альтернативных экспортных маршрутов.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин намекнул на возможность обеспечения безопасного прохода украинским зерновозам через Черное море, Украина уверена, что Россия может злоупотребить открытыми торговыми путями, чтобы захватить Одессу.

Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины. Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай", - сказал он.