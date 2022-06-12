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Доверие Путину по экспорту зерна было бы самоубийством для Украины, - немецкий министр

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 июня 2022 21:51
Доверие Путину по экспорту зерна было бы самоубийством для Украины, - немецкий министр Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Украина не может верить на слово президенту России Владимиру Путину в вопросе экспорта зерна, поскольку без четких гарантий это равноценно самоубийству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что во время визита в Киев министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир пообещал предоставить средства для поддержки альтернативных экспортных маршрутов.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин намекнул на возможность обеспечения безопасного прохода украинским зерновозам через Черное море, Украина уверена, что Россия может злоупотребить открытыми торговыми путями, чтобы захватить Одессу.

Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины. Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай", - сказал он.

Напомним, ранее Турция предложила Российской Федерации встречу с Украиной и ООН по организации процесса вывоза украинского зерна по Черному морю.

Также ранее стало известно, какие страны помогают разблокировать украинские порты.

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