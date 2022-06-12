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Довіра Путіну щодо експорту зерна була б самогубством для України, - німецький міністр

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Київ, Неділя 12 червня 2022 21:51
Довіра Путіну щодо експорту зерна була б самогубством для України, - німецький міністр Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Україна не може вірити на слово президенту Росії Володимиру Путіну в питанні експорту зерна, оскільки без чітких гарантій це рівноцінно самогубству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Повідомляється, що під час візиту до Києва міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір пообіцяв надати кошти для підтримки альтернативних експортних маршрутів.

Незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін натякнув на можливість забезпечення безпечного проходу українським зерновозам через Чорне море, Україна впевнена, що Росія може зловжити відкритими торговими шляхами, щоб захопити Одесу.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським, Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України. Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати і посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізницю і Дунай", - Сказав він.

Нагадаємо, раніше Туреччина запропонувала Російській Федерації зустріч з Україною і ООН з організації процесу вивезення українського зерна по Чорному морю.

Також раніше стало відомо, які країни допомагають розблокувати українські порти.

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Володимир Путін Україна Чорне море
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