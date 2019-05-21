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Доверенным лицам ВККСУ могут запретить представлять интересы Комиссии в судах

Новости » Общество    21.05.2019 - 12:38
Доверенным лицам ВККСУ могут запретить представлять интересы Комиссии в судах
Фото: Сергей Козьяков (УНИАН)

В иске требуется игнорировать подписанные председателем ВККСУ Козьяковым доверенности, выданные должностным лицам Комиссии судей

Окружной административный суд Киева получил иск, в котором требуется запретить чиновникам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) представлять интересы Комиссии в судах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Судебной власти Украины.

В частности, требуется выдать такой запрет тем должностным лицам Комиссии, которые получили соответствующие доверенности за подписью председателя ВККС Сергея Козьякова.

"Суд просят установить в Сергея Козьякова отсутствие полномочий подписывать доверенности должностным и служебным лицам ВККСУ на представительство интересов Комиссии в судах и других органах власти", - говорится в сообщении.

Судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Высшая квалификационная комиссии судей Украины заявила, что около 20 человек заблокировали вход в здание. В ВККСУ заявили, что такие действия подрывают деятельность судебной власти.

Днем ранее, 19 марта 2019 возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины произошло нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Ранее РБК-Украина писало, что 16 ноября 2018 года в Киеве напали на председателя ВККС Сергея Козьякова.

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