Довіреним особам ВККСУ можуть заборонити представляти інтереси Комісії в судах

Фото: Сергій Козьяков (УНІАН)

У позові вимагається ігнорувати підписані головою ВККСУ Козьяковим довіреності, видані посадовцям Комісії суддів

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов, у якому вимагається заборонити посадовцям Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) представляти інтереси Комісії у судах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Судової влади України.

Зокрема, вимагається видати таку заборону тим посадовцям Комісії, які отримали відповідні довіреності за підписом голови ВККС Сергія Козьякова.

"Суд просять встановити у Сергія Козьякова відсутність повноважень підписувати довіреності посадовим та службовим особам ВККСУ на представництво інтересів Комісії у судах та інших органах влади", - йдеться у повідомленні.

Судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та питання про відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, Вища кваліфікаційної комісії суддів України заявила, що близько 20 осіб заблокували вхід до її будівлі. У ВККСУ заявили, що такі дії підривають діяльність судової влади.

Днем раніше, 19 березня 2019 біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стався напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Раніше РБК-Україна писало, що 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову ВККС Сергія Козьякова.