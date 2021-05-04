ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти

Новина українською → Гомель, Вторник 04 мая 2021 15:37
Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры. Якобы готовили захват власти Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры четверым доверенным лицам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Их обвинили в подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов.

Об этом пишет местный портал TUT.BY.

Сообщается, что Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - к 6 годам колонии усиленного режима. Именно такие сроки запрашивало обвинение.

По данным белорусского следствия, они якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле с помощью бывших военных и сотрудников силовых органов. Затем они провели встречу с Тихановской якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором обвиняемые якобы обсуждали с ней план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов.

Четверых доверенных лиц задержали еще до выборов с 6 по 8 августа и предъявили обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности Беларуси внес Тихановскую в список причастных к терроризму.

На нее также открыли дело за якобы подготовку террористического акта. По данным следствия, она якобы планировала взрывы и поджоги в Минске и других городах Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Беларусь приговор Светлана Тихановская
NEWS
Когда может возобновиться строительство "Северного потока-2": названы сроки
Когда может возобновиться строительство "Северного потока-2": названы сроки
DAILY
Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина